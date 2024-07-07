Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вспомним, с чего всё начиналось... Ну да, предлагали тогда кацапы разного - но делали это без должного уважения!

Вспомним, с чего всё начиналось... Ну да, предлагали тогда кацапы разного - но делали это без должного уважения!

Есть такая добрая традиция у России - второе предложение будет хуже первого, но лучше третьего.  Глядя на развалины Салорейха, на Попасную и Бахмут, на Токмак и Авдеевку, Марьинку и Работино, на тысячи фрагментов тушек Торасов и Микол догнивающих по посадкам, на миллионы беженцев в Европе, всё время вспоминаю с чего начиналось: По итогам визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву было подписано 14 документов.

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