´Мир детства - наше будущее´. Представители Бобруйского района принимают участие в Республиканском отчетно-выборном слете БРП...

´Мир детства - наше будущее´. Представители Бобруйского района принимают участие в Республиканском отчетно-выборном слете БРПОУчастниками Слета стали более 200 взрослых и детей - активистов Белорусской республиканской пионерской организации из всех регионов страны.
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