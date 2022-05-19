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Дарья Касаткина: «Мысли Заремы – самое интересное в РПЛ. Российский футбол не смотрю – очень медленный, не вызывает эмоций»

Дарья Касаткина считает мысли Заремы Салиховой самым интересным явлением в РПЛ. – Будете ли вы смотреть финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»? – Мне интереснее иногда читать высказывания Заремы.

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