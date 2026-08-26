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Новости Липецка

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База отдыха нанесла ущерб зоологическому заказнику «Липецкий»

База отдыха нанесла ущерб зоологическому заказнику «Липецкий»

Ущерб почве на территории зоологического заказника «Липецкий» был нанесен из-за строительства гостевых домов и других объектов, перекрывших поверхность почвы искусственными материалами на площади более 3 тыс.

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