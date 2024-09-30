Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин принял решение: Америке придёт писец

Путин принял решение: Америке придёт писец

Виктор Анисимов *** Виктор Анисимов  Путин принял решение и озвучил его на заседании Совбеза России.

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Комментарии
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Иван Петров
Тварское влияние на весь мир.
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12 час.
Астон Мартин
Тем временем торговля с америкой идет , сотрудничество на мкс происходит , обмен космонавтами происходит , на байконуре американцы космонавты запускаются в космос , о чем это все говорит если обычные простые люди гибнут
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11 час.
М
Мария
Эстония угрожает России. А Россия Вашингтону. Что-то в этом есть схожее.
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11 час.

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