Кто такой Друзенко, приказавший врачам кастрировать русских солдат

В прямом эфире телеканала «Украина 24» руководитель проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко сообщил, что дал указание своим врачам кастрировать российских военнослужащих, попавших в плен с ранениями «потому что это тараканы, а не люди».