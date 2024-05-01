МО: российские Су-34 нанесли удар авиабомбами ОФАБ-250 по опорному пункту ВСУ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, используя авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), уничтожили опорный пункт и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе ответственности Восточной группировки войск.
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