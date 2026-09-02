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Членство Турции в ШОС, беседа с Путиным, урегулирование на Украине: что рассказал Эрдоган

Членство Турции в ШОС, беседа с Путиным, урегулирование на Украине: что рассказал Эрдоган

Президент Турции допустил полноценное членство Турции в ШОС, но подчеркнул, что членство его страны в ШОС не будет означать разрыва с Западом, сообщает ТАСС 2 сентября 2026 года со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.

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