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Житель Рубцовска устроил дебош в больнице и сам попросил сурового наказания

Житель Рубцовска устроил дебош в больнице и сам попросил сурового наказания

Медицинское освидетельствование показало, что во время инцидента мужчина находился в состоянии опьянения Житель Рубцовска устроил пьяный дебош в одной из местных больниц, а впоследствии сам попросил суд назначить ему максимально возможный срок административного ареста.

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