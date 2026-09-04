Житель Рубцовска устроил дебош в больнице и сам попросил сурового наказания

Медицинское освидетельствование показало, что во время инцидента мужчина находился в состоянии опьянения Житель Рубцовска устроил пьяный дебош в одной из местных больниц, а впоследствии сам попросил суд назначить ему максимально возможный срок административного ареста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
- В ГД предложили к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым