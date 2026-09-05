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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Собянин: «В Москве миллионы футбольных болельщиков, сотни тысяч занимаются футболом. Есть пять первоклассных больших стадионов»

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о популярности футбола в столице. Он выступил во время открытия реконструированного стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

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