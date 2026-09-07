Минпросвещения запускает кинопоказы о выдающихся личностях в школах.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT В новом учебном году в школах России стартует обновленный формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» для учащихся 6-11-х классов.
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Надеюсь, что тему про Кровавое воскресенье из учебников ещё не убрали.