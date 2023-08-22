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В Башкирии завершили расследование деятельности ОПГ гаишников

В Башкирии завершили расследование деятельности ОПГ гаишников

В группировку входили 8 человек.В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества из числа бывших и действующих сотрудников ГИБДД, бравших взятки за выдачу водительских прав.

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