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Курские новости

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В Курской области выбирают сёла для интернета в 2027 году

В Курской области выбирают сёла для интернета в 2027 году

В голосовании участвуют населённые пункты региона с населением от 100 до 1000 человек, где сейчас нет мобильного интернета.

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