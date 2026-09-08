В Курской области выбирают сёла для интернета в 2027 году

В голосовании участвуют населённые пункты региона с населением от 100 до 1000 человек, где сейчас нет мобильного интернета.
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