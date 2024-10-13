Эксперт Мясоедов допустил блокировку аккаунтов Google у россиян

Министерство цифрового развития предупредило о необходимости создания резервных копий Google-аккаунтов в связи с угрозой возможной блокировки популярных сервисов этой корпорацией, заявил киберэксперт Павел Мясоедов в беседе с «Прайм».
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