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Эксперт Мясоедов допустил блокировку аккаунтов Google у россиян

Эксперт Мясоедов допустил блокировку аккаунтов Google у россиян

Министерство цифрового развития предупредило о необходимости создания резервных копий Google-аккаунтов в связи с угрозой возможной блокировки популярных сервисов этой корпорацией, заявил киберэксперт Павел Мясоедов в беседе с «Прайм».

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