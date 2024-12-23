Люсинэ Аветян Ну что тут скажешь? Дураки есть везде, всегда и в достаточном количестве. Это к вопросу о "доверчивых" пенсионерах, которые вчера фейерверки устраивали в различных государственных учреждениях России.
Их не сеют и не пашут — сами растут!
Комментарии
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alik3456 Джексон
А банки не жалко! Пусть грабят. На то они и банки ,чтоб их грабили. Не только им грабить народ...
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5 час.
Татьянка Яцук
Ну что-сажать без всякой жалости и скидки на возраст!
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4 час.
Геннадий Сытник
Жестко, порой грубо, но точно. В первой части. Остальное - мусор.
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3 час.
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