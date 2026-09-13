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Регионы России

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Полиция вызвана к особняку Камалы Харрис в Малибу после попыток проникновения

Полиция вызвана к особняку Камалы Харрис в Малибу после попыток проникновения

Полиция прибыла к особняку бывшего вице-президента США Камалы Харрис в городе Малибу после сообщений о неизвестной женщине, дважды пытавшейся попасть на территорию имущества стоимостью около 8 миллионов долларов.

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