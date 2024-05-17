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Не только о футболе

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Станкович – тренер «Спартака», Аллегри могут уволить за угрозы оторвать уши, состав сборной России, Хави разочаровал «Барсу», «Рейнджерс» в финале Востока и другие новости

Станкович – тренер «Спартака», Аллегри могут уволить за угрозы оторвать уши, состав сборной России, Хави разочаровал «Барсу», «Рейнджерс» в финале Востока и другие новости

1. «Спартак» совершенно внезапно назначил Деяна Станковича главным тренером. Исполняющий обязанности тренера москвичей Владимир Слишкович останется в штабе экс-игрока «Интера».

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Комментарии
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Лена Мисько
Да, авансом Примет команду после того как они из летнего отпуска вернутся
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6 час.
Лена Мисько
А мы им про наши планы не скажем 🤫
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6 час.
Максим Комаров
У тебя сколько было, год? Три за побег, пять за детсад. Беги, Квинси, беги!
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6 час.

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