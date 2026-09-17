Одессу атаковали БПЛА. В городе было несколько прилётов в районе порта. Как минимум один дрон сбили. Один из дронов попал в многоэтажку ЖК «Корфу».
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