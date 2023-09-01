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65 000 зрителей посетили презентацию «Ак Барса»

65 000 болельщиков посетили презентацию «Ак Барса» перед стартом сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Мероприятие прошло в рамках праздничного концерта в честь дня Республики Татарстан, на нем выступили музыкальные исполнители JONY и Клава Кока.

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