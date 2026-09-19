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Царьград

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Более 350 пар в Челябинской области поженились в дни выборов

Более 350 пар в Челябинской области поженились в дни выборов

В Челябинской области в период голосования на выборах в Государственную Думу, проходившего с 18 по 20 сентября, отделами ЗАГС было принято свыше 350 заявлений о заключении брака.

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