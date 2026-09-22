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Алматинские спортсмены завоевали первые медали на Азиатских играх

Алматинские спортсмены завоевали первые медали на Азиатских играх

Алматинские спортсмены завоевали первые медали на XX летних Азиатских играх, которые проходят в Японии, передает inAlmaty.

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