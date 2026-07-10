Ростех запустил единый консультативный портал и интенсив по производственной аспирантуре

Официальная страница портала Производственная аспирантура Госкорпорация Ростех запустила централизованный информационно-консультационный портал и бесплатный интенсив для подготовки к поступлению в производственную аспирантуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии