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Ростех

146 подписчиков

Ростех запустил единый консультативный портал и интенсив по производственной аспирантуре

Ростех запустил единый консультативный портал и интенсив по производственной аспирантуре

Официальная страница портала Производственная аспирантура Госкорпорация Ростех запустила централизованный информационно-консультационный портал и бесплатный интенсив для подготовки к поступлению в производственную аспирантуру.

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