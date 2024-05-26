Первый пациент Neuralink захотел получить апгрейд нейрочипа, чтобы управлять Tesla

Нолан Арбо / © Cassidy Aratza / Wired Арбо, тело которого парализовано ниже плеч уже около восьми лет после несчастного случая, сообщил, что хотел бы спомощью чипа научиться управлять роботом Optimus и автопилотной системой электромобиля Tesla.