Первый пациент Neuralink захотел получить апгрейд нейрочипа, чтобы управлять Tesla

Нолан Арбо / © Cassidy Aratza / Wired Арбо, тело которого парализовано ниже плеч уже около восьми лет после несчастного случая, сообщил, что хотел бы спомощью чипа научиться управлять роботом Optimus и автопилотной системой электромобиля Tesla.
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