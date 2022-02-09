Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Журналист NRK Салтведт: «Бойкот норвежских СМИ – отвлекающий маневр со стороны Вяльбе, чтобы не обсуждать проблемы допинга»

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что не жалеет, что написал комментарий о том, что российские спортсмены вообще не должны были принимать участие в Олимпиаде-2022.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх