Белоусов заявил о личном принятии решений по безопасности приграничных территорий

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 20 августа сообщил, что лично принимает решения по всем задачам, связанным с безопасностью приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, если их невозможно решить силами ответственных должностных лиц.
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