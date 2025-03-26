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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Незаконно". Прокуратура встала на сторону жителей пригорода, борющихся за сохранение леса

"Незаконно". Прокуратура встала на сторону жителей пригорода, борющихся за сохранение леса

Люди считают, что 60 соток бора в будущем могут застроить жилыми или коммерческими объектами Жители пригородного поселка Рощино продолжают борьбу за участок леса, который администрация Первомайского района передала частному лицу для благоустройства.

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