"Незаконно". Прокуратура встала на сторону жителей пригорода, борющихся за сохранение леса

Люди считают, что 60 соток бора в будущем могут застроить жилыми или коммерческими объектами Жители пригородного поселка Рощино продолжают борьбу за участок леса, который администрация Первомайского района передала частному лицу для благоустройства.
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