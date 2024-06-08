А тем временем вражеские беспилотники продвигаются всё дальше и дальше. Кто ещё не проснулся и думает, что его хата с краю?.
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А тем временем вражеские беспилотники продвигаются всё дальше и дальше. Кто ещё не проснулся и думает, что его хата с краю?.