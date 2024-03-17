Минобороны РФ: российские ПВО за ночь и утро сбили 35 украинских беспилотников

В Краснодарском крае загорелся НПЗ, один человек скончался. Белгород обстреляли реактивными снарядами, погибла девушка-подросток, ее отец госпитализированВ восьми регионах этой ночью были сбиты и перехвачены 35 беспилотников самолетного типа.
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