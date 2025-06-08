В МИД РФ заявили о наращивании ракетных угроз со стороны США

Замглавы МИД Рябков: действие моратория на развертывание РСМД близится к концу Соблюдение Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) близится к своему логическому завершению, заявил в интервью журналистам ТАСС заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков.
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