В МИД РФ заявили о наращивании ракетных угроз со стороны США

Замглавы МИД Рябков: действие моратория на развертывание РСМД близится к концу Соблюдение Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) близится к своему логическому завершению, заявил в интервью журналистам ТАСС заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков.