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Певец Ашер вышвырнул фанатку со сцены за отказ участвовать в пикантной сцене

Певец Ашер вышвырнул фанатку со сцены за отказ участвовать в пикантной сцене

В Нэшвилле 25 июля прошел концерт певца Ашера в рамках тура Raymond & Brown с Крисом Брауном. Суперзвезда R&B пригласил на сцену одну из поклонниц во время исполнения песни Can U Handle It?, но потом выгнал ее за отказ участвовать в эротическом шоу, сообщило издание Billboard.

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