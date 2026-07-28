Певец Ашер вышвырнул фанатку со сцены за отказ участвовать в пикантной сцене

В Нэшвилле 25 июля прошел концерт певца Ашера в рамках тура Raymond & Brown с Крисом Брауном. Суперзвезда R&B пригласил на сцену одну из поклонниц во время исполнения песни Can U Handle It?, но потом выгнал ее за отказ участвовать в эротическом шоу, сообщило издание Billboard.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии