Кубанские аграрии получат больше топлива: губернатор Кондратьев обсудил квоты в Москве

Кубанские аграрии получат больше топлива: губернатор Кондратьев обсудил квоты в МосквеВ Москве прошла рабочая встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком.
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