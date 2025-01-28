Как выжать из СберКарты максимум: советы, как использовать правила с выгодой тем, кто хранит деньги на картах Ольга БезродняяСберКарта, являясь одним из самых популярных банковских продуктов в России, предлагает своим владельцам множество возможностей для выгодного использования.
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