Врач-кардиолог Юлия Долгушева рассказала, что снижение переносимости привычной нагрузки может быть одним из первых признаков проблем с сердцем.
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