Риск развития деменции в молодом возрасте может быть снижен

Ученые выявили широкий спектр факторов риска развития деменции (слабоумия) в молодом возрасте. Результаты их исследования бросают вызов представлению о том, что генетика является единственной причиной этого заболевания, и закладывают основу для новых стратегий профилактики.
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