Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в нижнюю палату парламента законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград и Санкт-Петербурга в Ленинград.
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