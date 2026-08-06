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Государственная или частная школа: что лучше для ребенка и как не ошибиться с выбором

Государственная или частная школа: что лучше для ребенка и как не ошибиться с выбором

Не всегда частные школы лучше государственных Каждый год тысячи родителей задаются одним и тем же вопросом: стоит ли платить за частную школу или качественное образование можно получить в государственной? Однозначного ответа нет.

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