Калужанам напомнили о графике вакцинации детей от опасных заболеваний

В Роспотребнадзоре калужанам напомнили о необходимости вакцинировать детей и рассказали о том, какие прививки необходимо делать в определенном возрастеВ Роспотребнадзоре калужанам напомнили о необходимости вакцинировать детей и рассказали о том, какие прививки необходимо делать в определенном возрасте.
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