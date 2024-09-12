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Калужские новости

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Калужанам напомнили о графике вакцинации детей от опасных заболеваний

Калужанам напомнили о графике вакцинации детей от опасных заболеваний

В Роспотребнадзоре калужанам напомнили о необходимости вакцинировать детей и рассказали о том, какие прививки необходимо делать в определенном возрастеВ Роспотребнадзоре калужанам напомнили о необходимости вакцинировать детей и рассказали о том, какие прививки необходимо делать в определенном возрасте.

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