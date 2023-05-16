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Супруга экс-канцлера ФРГ Шредера потеряла работу после посещения 9 мая посольства РФ

Супруга экс-канцлера ФРГ Шредера потеряла работу после посещения 9 мая посольства РФ

Жена бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Ким была уволена из компании NRW.Global Business после того, как 9 мая посетила торжественный прием, организованный посольством РФ в Германии по случаю 78-летия Победы в ВОВ.

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