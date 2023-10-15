«Я лишаю их удовольствий»: Дарья Мельникова о наказаниях детей

Валерий Ребров

Ну и зачем писать о воспитании детей? Ни кто в наше время не скажет что наказывает телесно детей, это же лишение родительских прав,нашим ювеналам только дай повод, ну а то что у детей нет планшетов и телефонов, то мама правильно поступает, у детей должно быть нормальное детство,а не сидение в помойке