На полигонах ЗВО в рамках ССУ «Запад-2021» расчеты «Триумфов» и «Панцирей» создали воздушные щиты для прикрытия группировок войск

Дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и расчеты новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» приступили к боевому дежурству на девяти полигонах, задействованных в совместном стратегическом учении вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».