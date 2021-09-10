Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

На полигонах ЗВО в рамках ССУ «Запад-2021» расчеты «Триумфов» и «Панцирей» создали воздушные щиты для прикрытия группировок войск

На полигонах ЗВО в рамках ССУ «Запад-2021» расчеты «Триумфов» и «Панцирей» создали воздушные щиты для прикрытия группировок войск

Дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и расчеты новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» приступили к боевому дежурству на девяти полигонах, задействованных в совместном стратегическом учении вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх