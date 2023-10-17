Делегация ОАЭ разочарована отказом СБ ООН поддержать проект резолюции РФ

Постпред Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что представители ОАЭ разочарованы, что Совет Безопасности ООН не стал поддерживать проект ближневосточной резолюции, предложенный Россией, передает ТАСС.
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