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Балетмейстер Андриан Фадеев стал руководителем балетной труппы Мариинки

Балетмейстер Андриан Фадеев стал руководителем балетной труппы Мариинки

В Государственном академическом Мариинском театре назначили нового руководителя балетной труппы. Им стал известный петербургский хореограф и балетмейстер Андриан Фадеев, известный также как премьер театра.

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