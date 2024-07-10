Балетмейстер Андриан Фадеев стал руководителем балетной труппы Мариинки

В Государственном академическом Мариинском театре назначили нового руководителя балетной труппы. Им стал известный петербургский хореограф и балетмейстер Андриан Фадеев, известный также как премьер театра.
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