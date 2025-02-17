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В правительстве Ростовской области начались обыски после задержания замгубернатора

В правительстве Ростовской области начались обыски после задержания замгубернатора

В отношении замгубернатора Ростовской области Рачаловского возбуждено уголовное дело.В здании правительства Ростовской области проходят обыски на фоне задержания замгубернатора региона и министра сельского хозяйства Константина Рачаловского.

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