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Воронежские новости

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Почти миллион рублей отдал воронежец мошенникам в попытке их поймать

Почти миллион рублей отдал воронежец мошенникам в попытке их поймать

64-летнему мужчине позвонила неизвестная женщина. Она представилась работником финансового мониторинга и сообщила, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан, и злоумышленники намереваются оформить кредит на его имя.

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