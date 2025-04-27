Почти миллион рублей отдал воронежец мошенникам в попытке их поймать

64-летнему мужчине позвонила неизвестная женщина. Она представилась работником финансового мониторинга и сообщила, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан, и злоумышленники намереваются оформить кредит на его имя.
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