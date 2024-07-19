Началось? Мощный технический сбой по всему миру идет сейчас: авиакомпании, банки, СМИ

Как сообщает управление гражданской авиации США, авиакомпании United Airlines, Delta Airlines и American Airlines вынесли решение о срочной приостановке полетов из-за проблем со связью, которые возникли в связи с продолжающимся глобальным сбоем.
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