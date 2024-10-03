Глава СК России поручил доложить по обращению жителей Липецкой области о нарушении их прав

В социальной сети опубликовано видеообращение к Председателю Следственного комитета РФ жителей села Плеханово Грязинского района, в котором они просят обратить внимание на неудовлетворительное качество дорожного полотна и образующуюся при движении транспорта пыль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии