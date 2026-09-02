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В Вичуге полицейские раскрыли кражу денежных средств из сейфа магазина

 В дежурную часть МО МВД России «Вичугский» поступило заявление от заведующей одного из местных магазинов.

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