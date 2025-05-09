Помним подвиг предков: как узнать о родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне

Информация о родственниках заставляет пересмотреть собственные взгляды и ценности, считает эксперт.В последнее время в России растёт интерес к генеалогии, особенно к поиску информации о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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