Не дождаться. Трихолог пояснила, почему может замедляться рост волос

Все люди разные. У кого-то волосы растут быстро, а кому-то отпустить длинные косы очень сложно. Кроме того, некоторые люди отмечают, что в холодный сезон длина локонов словно «замораживается» и остается на одном уровне.
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