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Беспилотники ВСУ при атаке на Чувашию повредили вышку сотовой связи

Вражеские дроны при атаке на Чувашию повредили вышку сотовой связи. Пострадавших и погибших нет, сообщил 7 сентября глава республики Олег Николаев.

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